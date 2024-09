Santos retorna atividades e Carille contará com novidade para jogo decisivo

Meio de campo Otero retorna de suspensão e ficará á disposição do técnico para o jogo que valerá a liderança da Série B na próxima segunda

O Santos retornou à sua cidade após a vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. No período da tarde, o elenco se reapresentou no CT Rei Pelé, mas não foi a campo. Os jogadores titulares realizaram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do plantel fez atividades na academia.

O técnico Fábio Carille já iniciou a preparação para o jogo contra o Novorizontino, pela 28ª rodada da competição. A partida valerá a liderança da Série B; afinal, o adversário é o líder, com 50 pontos, enquanto o Peixe é o segundo, somando 49.

