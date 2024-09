Santos passa a ter melhor campanha como visitante na Série B

Afinal, com a vitória em Ribeirão Preto, o Peixe passou a ter a melhor campanha como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. A equipe agora soma 22 pontos em 14 partidas disputadas fora de casa, um a mais que o Novorizontino, líder da competição. A equipe comandada por Fábio Carille tem seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas fora de casa, com 15 gols marcados e 11 gols sofridos.

A vitória do Santos sobre o Botafogo-SP por 1 a 0 , nesta quinta-feira (19/9), em Ribeirão Preto e segue firme na luta pelo título da Série B. Além disso, está cada vez mais próximo do acesso para a elite nacional. Para isso, o Peixe vem crescendo na competição na hora certa e começou a melhorar seu aproveitamento fora de casa.

Além disso, o Santos está invicto há oito jogos na condição de visitante. A última derrota aconteceu diante do Operário-PR, no dia 14 de junho, pela décima rodada da Série B. Desde então, foram quatro vitórias (Ceará, Paysandu, Brusque e Botafogo-SP) e quatro empates (Mirassol, Vila Nova, CRB e Guarani).

O aproveitamento vai muito no contraste do desempenho da equipe como mandante. Afinal, o Peixe tem apenas a sétima melhor campanha, com 27 pontos conquistados em 13 partidas, com oito vitórias, três empates e duas derrotas. O melhor mandante da Série B é o Vila Nova, com 36 pontos ganhos em seus domínios.

Aliás, a próxima partida do Santos é uma verdadeira decisão. Afinal, a equipe encara o líder Novorizontino nesta segunda-feira (23/9), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada da Série B.