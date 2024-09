Santos abre vantagem e já começa a fazer contas para o acesso

O Santos bateu o Botafogo-SP por 1 a 0 nesta quinta-feira (19/9), em Ribeirão Preto, pela 27° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta foi a terceira vitória seguida da equipe na competição, que não só coloca o Peixe a um ponto do Novorizontino, mas também muito mais perto do acesso para a Série A.

Afinal, com a vitória, o Peixe chegou aos 49 pontos e abriu seis do quinto colocado, Mirassol, que tem 43. Na prática, significa que o Santos criou uma “gordura” na briga pelo acesso à elite do futebol nacional restando apenas onze rodadas para o fim da temporada.