Reims x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças neste sábado, às 16h (de Brasília), no Auguste-Delaune II, pela quinta rodada do Campeonato Francês

O líder PSG entra em campo, neste sábado, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Francês para enfrentar o Reims, no Estádio Auguste-Delaune II. A equipe comandada pelo técnico Luis Enrique possui 12 pontos e segue com 100% de aproveitamento. No entanto, o Olympique de Marselha e Monaco possuem 10 pontos e ameaçam a liderança.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Do outro lado, o Reims é o quinto colocado, com sete pontos. A equipe conquistou duas vitórias nas últimas duas rodadas. Além disso, o time arrancou um empatou com o Olympique de Marseille e perdeu para o Lille na rodada de estreia.