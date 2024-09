Real Madrid x Espanyol: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo no Santiago Bernabéu vale pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. Merengues buscam se isolar na vice-liderança

Após a boa estreia na Champions, o Real Madrid agora foca atenções para o Campeonato Espanhol. Neste sábado (21/9), os Madridistas, atuais campeões, recebem os catalães do Espanyol, às 15h45 (de Brasília), pela sexta rodada da competição. Com 11 pontos, o Real entrou na rodada em segundo lugar, quatro pontos atrás do líder Barça e com a mesma pontuação saldo e gols do Atlético, com quem divide a segunda posição. O Espanyol, por sua vez, tem sete pontos, em 12º lugar.

Onde assistir

O canal Disney+ transmitem a partir das 16h (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Real Madrid

Brahim Díaz, uma das opções do banco de reservas, não se recuperou a tempo. Dessa forma, será o principal desfalque para o duelo deste sábado (21/9). Contudo, Bellingham e Militão, que eram dívidas, estão confirmados. No ataque, Endrick deve seguir na reserva, mas não será surpresa que jogue entre os titulares. Afinal, Ancelotti não deu pistas da escalação.