Piccinato destaca desafio de substituir Arthur Elias no Corinthians

Técnico pode conquistar com as Brabas o título do Brasileirão Feminino, neste domingo, contra o São Paulo, onde já trabalhou Crédito: Jogada 10

No comando do Corinthians, o técnico Lucas Piccinato comentou sobre a missão difícil de substituir Arthur Elias, atual treinador da Seleção Brasileira feminina. O comandante das Brabas reconhece que é um desafio complicado, mas já define como positivo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Substituir o Arthur dentro do contexto que ele estava, extremamente vitorioso, com a hegemonia que foi criada, tem sido um grande desafio. Um desafio que eu imaginava que seria gigantesco desde o momento que eu aceitei, mas tem sido um desafio muito positivo na minha vida. É algo que me repensar, me faz trabalhar o tempo inteiro para ser melhor do que eu era”, disse o treinador.

Piccinato pode conquistar o Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe duela faz clássico contra São Paulo na Neo Química Arena a partir das 10h (de Brasília). O Timão, aliás, venceu o duelo de ida por 3 a 1 e tem boa vantagem, mas o treinador adota cautela. “Sabemos que o São Paulo é um time espetacular, que vai tentar fazer o jogo da vida para tentar tirar essa vantagem. Também temos que tentar fazer o jogo da vida para merecer vencer o jogo e merecer ser campeão. Estamos bem preparados para o que pode acontecer no domingo e espero que possamos fazer um grande jogo”, comentou o treinador. Nível do futebol feminino Lucas Piccinato também comentou sobre o nível do atual futebol feminino. Ele exaltou o novo momento e e se disse feliz por enfrentar um projeto do qual já fez parte. Ele, aliás, foi treinador do Tricolor paulista de 2018 a 2022, passando quatro temporadas na equipe.