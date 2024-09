Palmeiras tem maior média de lesão por ano na era Abel Ferreira

A frase acima é de Abel Ferreira, após a partida contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele viu Mayke deixar o campo com uma nova lesão e desfalcar o Palmeiras. No último embate contra o Criciúma, Estêvão acabou se machucando e virou novo desfalque. A média de contusões assusta já que é a maior desde que o treinador assumiu a equipe.

No entendimento do clube e da comissão técnica, o calendário é o principal vilão para esse crescimento. Só entre julho e agosto, 13 jogadores se lesionaram no Palmeiras. O número é maior que todo o primeiro semestre de 2024.

Em 2021, por exemplo, o Palmeiras teve um alto número de contusões. Foram 29 em 73 partidas e uma média de 0,39 lesão na temporada. Contudo, as estatísticas foram altas devido à remarcação de partidas pela pandemia da Covid-19. Assim, o Verdão fez um número de jogos muito maior do que era esperado. Nas temporadas seguintes, o Alviverde teve apenas 21 jogadores machucados em cada ano.

Até esta sexta-feira (20/9), o departamento médico do clube registrou 24 problemas médicos em 55 jogos disputados. A média é de 0,43 lesão por partida. O número superior a outras temporadas desde que Abel Ferreira está no Verdão.

Com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar no ano. Há cerca de um mês, portanto, o time vem tendo semanas livres para treinar, e o rendimento dentro de campo melhorou. Assim, o Verdão se tornou um dos maiores defensores para melhorar o calendário no Brasil.

Quem são os lesionados no Palmeiras

Neste momento, o Palmeiras tem em seu departamento médico Piquerez e Bruno Rodrigues, com cirurgias no joelho, Mayke, com uma lesão no tornozelo direito, e Estêvão, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Gabriel Menino, em fase final de recuperação, iniciou a transição física.

