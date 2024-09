Palmeiras arranca empate com Cruzeiro no último lance pela final do Brasileirão Sub-20

Raposa fica à frente do placar duas vezes, mas Verdão busca empate nos minutos finais. Times voltam a se encontrar no dia 30 de setembro

Em duelo definido até o último lance, Cruzeiro e Palmeiras empataram em 2 a 2 no jogo de ida da final do Brasileirão Sub-20. A Raposa ficou à frente duas vezes do placar na Arena Independência, mas viu as Crias da Academia buscarem o empate. O meio-campistas Tevis e Henrique Silva marcaram para o time mineiro, enquanto o zagueiro Janderson, contra, e o lateral-direito Gilberto fizeram para os paulistas.

Deivid pega ‘pênaltis’

O goleiro do Palmeiras brilhou no fim do primeiro tempo ao pegar tecnicamente dois pênaltis do Cruzeiro. Em chute de Jhosefer, Benedetti acabou tocando no braço. Na cobrança, Gui Meira cobrou e Deivid defendeu. Contudo, o VAR assinalou que o arqueiro do Alviverde se adiantou. Gui Meira, novamente, foi para a bola, mas cobrou igual e Deivid defendeu. Desta vez, valeu e ganhou moral.