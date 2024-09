Oposição acusa Augusto Melo de tentar vender o Corinthians

O Movimento Reconstrução SCCP, principal grupo de oposição contra o presidente do Corinthians, Augusto Melo, emitiu uma nota oficial acusando o presidente de tentar vender o clube. No comunicado, eles questionam o interesse do mandatário na tentativa de uma recuperação judicial. Eles acusam que este seria o primeiro passo para transformar o Timão em uma SAF (Sociedade Anônima).

“O Movimento Reconstrução SCCP manifesta seu total repúdio e sentimento de revolta diante do plano arquitetado pela atual diretoria do Sport Club Corinthians Paulista para VENDER nosso clube e nosso futebol. Além de atacar a centenária história do “Time do Povo”, a intenção de Augusto Melo e seus diretores afronta também compromissos assumidos pelo presidente”, diz um trecho da nota.