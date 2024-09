Neymar exibe espada em evento e leva ‘bronca’ de Malcom

Neymar, Malcon, Renan Lodi e outros atletas do Al-Hilal participaram de evento na Arábia Saudita; momento com espada gerou brincadeira

Os jogadores do Al-Hilal participaram de um evento em comemoração ao Dia Nacional da Arábia Saudita, na quinta-feira (19). Os brasileiros Neymar, Malcom e Renan Lodi apareceram com destaque em um vídeo publicado pelos Blue Waves. Com trajes típicos e espadas, o trio adaptou um instrumento musical local para ‘fazer um funk’.

Nas imagens, Neymar levanta a arma branca enquanto Lodi batuca em uma espécie de tambor. Surpreso, Malcom brinca com a situação e pede para os jogadores “tomarem cuidado”.

“Ritmo brasileiro ao ritmo saudita”, escreveu o clube saudita na legenda do vídeo com os atletas do Brasil.