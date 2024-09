Müller leva tombo em treino do Bayern, e vídeo com reações de companheiros viraliza

Thomas Müller vive situações inéditas no futebol mesmo no auge dos seus 35 anos. Na última quinta-feira (19), por exemplo, o veterano sofreu uma falta da linha de marcação de campo durante o treino do Bayern de Munique. O ‘choque’, leia-se tropeço, levou o atleta ao chão e causou um efeito dominó em seus companheiros.

O câmera do Bayern de Munique gravava registros do treino quando Müller tropeçou ao tentar carregar a bola. Seus companheiros caem na risada imediatamente, antes mesmo do veterano conseguir se levantar do chão. Thomas, por fim, brinca com a comunicação do clube ao notar que estava sendo filmado.

A queda e as reações dos companheiros de Müller viralizaram nas redes sociais após publicação do Bayern. Torcedores ‘avaliaram’ o choque e deram o veredito: “Lance normal. Segue o jogo”.