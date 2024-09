Messi lança produtora de cinema, TV e eventos esportivos

De forma surpreendente, o astro Lionel Messi anunciou o lançamento de sua própria produtora de conteúdo chamada 525 Rosario, em parceria com a Smuggler Entertainment. As marcas, em conjunto, produzirão filmes, programas de TV e eventos esportivos. Além disso, produzirá comerciais de marca para atletas do mundo todo.

“O entretenimento sempre foi uma paixão para mim, seja em campo ou em outras áreas. Estou realmente motivado pela oportunidade de dar continuidade ao projeto que criamos com a Smuggler Entertainment e expandi-lo ainda mais para criar conteúdo e experiências em escala global por meio deste novo empreendimento”, disse o craque argentino.