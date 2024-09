Memphis treina como reserva antes de possível estreia pelo Corinthians

Após preparação de uma semana, Memphis ainda não está em sua plenitude física. Ainda assim, a expectativa é que ele entre no decorrer do jogo e faça sua estreia pelo Timão.

Memphis Depay realizou o último treino antes da possível pelo Corinthians. Nesta sexta-feira, o holandês treinou entre os reservas e deve iniciar no banco a partida contra o Atlético-GO. O jogo será neste sábado, às 16h, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Por conta da possível estreia do atacante, os torcedores do Corinthians esgotaram todas as entradas para a Neo Química Arena. Contudo, para a partida, o Corinthians não poderá contar com o zagueiro André Ramalho, que está suspenso. Pelo mesmo motivo, o técnico Ramón Díaz ficará fora do banco de reservas. Emiliano Díaz será o técnico na partida. Matheus Bidu, que está recuperado de desconforto no músculo posterior da coxa direita, também pode começar o embate.

A possível escalação inicial de Ramón Díaz é: Hugo Souza, Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Garro; Yuri Alberto e Romero.

Por fim, a partida tem caráter crucial para o Timão, que precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. O Alvinegro está na 18° colocação, com 25 pontos, dois a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona de descenso.