Matheus Henrique exige que Cruzeiro mantenha os pés no chão na Sula

O Cruzeiro abriu grande vantagem ao vencer o Libertad fora de casa no primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana. Contudo, o time mineiro quer manter os pés no chão. O duelo ocorreu nesta quinta-feira (19) no Paraguai. Os gols da vitória celeste foram marcados pelos atacantes Lautaro Díaz e Kaio Jorge, ainda na etapa inicial.

Afinal, esse foi pedido do meio-campista Matheus Henrique em entrevista coletiva após a partida . Na volta, o Cruzeiro pode até mesmo perder por um gol de diferença.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja como foi o jogo do Cruzeiro: Cruzeiro passa pelo Libertad e fica com os pés na semi da Sula