Marcelo Sant’Ana projeta duelo do Vasco contra o Atlético-MG

Diretor executivo avalia momento do time, elogia adversário na Copa do Brasil, mas salienta busca do título por parte do Cruz-Maltino

O diretor executivo do Vasco, Marcelo Sant’Ana, falou nesta sexta-feira (22) sobre o adversário na Copa do Brasil, Atlético-MG. Após o sorteio, que determinou que o Cruz-Maltino definisse a vaga na final em casa , ele elogiou o rival, e falou sobre as ambições de sua equipe na competição.

LEIA MAIS: Vasco x Atlético-MG: jogo da volta será em São Januário

Ele também avaliou o momento do time, comemorando o retrospecto recente do técnico Rafael Paiva. Perguntado se esperava ir tão longe na competição, Sant’Ana se esquivou, dando prioridade ao sentimento do torcedor.

“Olha, se você perguntar para o torcedor, ele vai dizer que desde a Copa do Brasil de 2011 ele está esperando, né? A gente fica feliz com o que o grupo tem conseguido fazer, com a liderança do nosso técnico Rafael Paiva, com o desempenho dos nossos jogadores também. Alguns foram questionados durante o ano, mas têm conseguido desempenhar em um nível melhor. O mais beneficiado é o torcedor”, afirmou.