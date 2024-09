Irmã da ex de Caio Paulista desmente acusações de agressões

Em uma série de vídeos, Carol Bernardi, irmã de Clara Monteiro, jovem que acusa o jogador Caio Paulista de agressão, revelou que as denúncias feitas pela tatuadora não procedem. Bernardi fez a publicação em sua rede social na noite da última quarta-feira (18), um dia após C lara abrir o boletim de ocorrência contra o lateral do Palmeiras .

“Eu não compactuo com isso. A Clara me bloqueou porque eu já tinha conversado com ela antes, que eu não compactuo com o que ela está fazendo. Eu conheço o Caio, a família do Caio, então eu não acho correto o que está acontecendo. Eu não vou compactuar nunca com o errado. Ela está falando inverdades sobre o Caio, isso não é verdade”, disse a irmã de Clara.

Na sequência, Bernardi revela que a ação já havia sido planejada por Clara e que tentou fazer a irmã mudar de ideia.

“Ela já estava planejando fazer esse processo todo. Eu liguei pra ela, meu filho estava internado, falei que ela não podia fazer isso, que ele sempre ajudou ela, sempre esteve com ela e que ela estava fazendo errado. A partir dai, ela não falou mais comigo, ficou um tempo sem falar com a minha mãe. Isso está respingando na minha família. (…) Eu sou madrinha da Maria, filha dela com o Caio. Ela é madrinha da minha filha do meio. Nós sempre fomos confidentes, melhores amigas para tudo. Quando eu não compactuei com o que ela estava fazendo, ela simplesmente me bloqueou, me tirou da vida dela. Mas queria muito que ela parasse com isso. Eu tentei ajudar de várias formas, mas, pelo visto, foi sem sucesso. Eu sei de muita coisa. O que ela está fazendo com o Caio não tem cabimento, é uma mentira”, concluiu Bernardi.