Grêmio terá mudanças para jogo contra o Flamengo

O Grêmio terá mudanças para o jogo com o Flamengo, neste domingo, às 18h30, na Arena. Na zaga, Rodrigo Ely não treinou na manhã desta sexta-feira no CT Luiz Carvalho e deve ser ausência para a partida. Por sua vez, Gustavo Martins e Kannemann retornam de suspensão e devem ser os titulares.

Rodrigo Ely, aliás, sentiu dores no mesmo local da lesão muscular anterior no aquecimento do empate com o Bragantino. Além dele, Jemerson está suspenso e é ausência certa.