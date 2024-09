Goiás x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (21), Goiás enfrentará o Mirassol na abertura da 28ª rodada da Série B . O duelo acontecerá no Estádio da Serrinha, com início marcado para às 17h (horário de Brasília).

Como chega o Goiás

O Esmeraldino ainda sonha com o acesso, mas, com o passar do campeonato, essa meta parece cada vez mais distante. O time ocupa a nona colocação com 37 pontos, estando a seis pontos do primeiro time no G4. A equipe comandada por Vagner Mancini aposta nos gols do atacante Edu para conquistar a vitória.

Como chega o Mirassol

Com a mesma pontuação do Sport, que abre o G4, o time do interior paulista também sonha com o acesso. Para isso, precisa vencer o Goiás na Serrinha e contar com tropeços dos concorrentes diretos. Dellatore é a principal esperança de gols.

GOIÁS X MIRASSOL

Série B – 2024 – 28ª rodada / Série B

Data e horário: 21/9/2024, às 17h(de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro – Goiânia.

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Douglas Teixeira; Edson Felipe, Marcão (Luiz Henrique) e Juninho; Jhon Vásquez, Edu Júnior e Welliton Matheus (Paulo Baya). Técnico: Vagner Mancini

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zé Mário; Neto Moura, Danielzinho, Isaque e Chico Kim; Fernandinho e Dellatorre. Técnico: Mozart

Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)