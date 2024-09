Fluminense veta camisas do Botafogo em áreas do Maracanã

O Fluminense vetou camisas do Botafogo em determinadas áreas no Maracanã para o jogo deste sábado, pelo Brasileirão. Esta medida é por conta de uma polêmica no clássico de 2023, primeiro turno do Brasileirão, no Nilton Santos.

O acesso sem camisas do Alvinegro não poderá ser nos camarotes do estádio, assim como nos setores Maracanã Mais, Oeste, Leste Inferior e Leste Superior. As camisas do Botafogo só poderão ser usadas na Norte, onde ficará localizada os torcedores alvinegros.