Fluminense vai com zaga reserva contra o Botafogo; o provável time

Thiago Silva será preservado após desconforto no calcanhar esquerdo, enquanto Thiago Santos está suspenso

O Fluminense vai de zaga reserva para enfrentar o Botafogo, no clássico deste sábado (21), pela 27ª rodada do Brasileirão. Afinal, Thiago Silva não estará em campo, preservado após um problema no calcanhar esquerdo, adquirido durante a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na última quarta (18).

Já Thiago Santos, seu companheiro de defesa, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, não pode ser relacionado pelo técnico Mano Menezes. Ambos foram titulares na partida contra o Galo, no Maracanã.

