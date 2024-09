Fluminense trabalha para ter Thiago Silva diante do Atlético-MG

Esposa, Belle Silva, informa, nas redes sociais, que contusão do defensor no calcanhar do pé esquerdo não foi grave

Depois de sentir dores no calcanhar do pé esquerdo, Thiago Silva deve desfalcar o Fluminense no clássico com o Botafogo, que acontece neste sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. No entanto, o Tricolor segue com esperanças em contar com um dos principais jogadores do elenco contra o Atlético-MG, no jogo de volta das quartas da Libertadores.

Afinal, a esposa do zagueiro, Belle Silva, informou, por meio das redes sociais, que a lesão não é grave, sendo apenas uma pancada. A postagem encheu a torcida de felicidade, visto que o defensor trouxe qualidade e experiência ao setor e tem feito a diferença em campo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Passando para atualizar vocês sobre o tornozelo do Thiago. Graças a Deus não foi nada grave, foi só a pancada mesmo no atrito no chão, com o campo. Está inflamadinho. Ele está tratando para poder está de volta na quarta-feira. Nada grave”, afirmou Belle Silva, esposa de Thiago, em vídeo publicado no Instagram.