Fluminense mantém invencibilidade e segue firme na busca pelo bi da Libertadores

Tricolor alcança a marca de quatorze jogos sem perder no Maracanã pelo torneio continental e abre vantagem sobre o Galo

O Fluminense conseguiu uma boa vantagem sobre o Atlético-MG, ao vencer por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Assim, a equipe carioca aumentou a invencibilidade de mais de três anos, com quatorze partidas sem perder no Maracanã, pelo torneio continental.

Diante de mais 54 mil torcedores, o Tricolor só conseguiu furar o bloqueio do Galo aos 41 do segundo tempo, quando Marcelo encontrou Keno com liberdade na ponta esquerda. Dessa forma, o atacante foi para o confronto individual, levou a melhor sobre o defensor e cruzou na cabeça de Lima, que marcou o gol da vitória.

O último revés do atual campeão, no estádio, pela competição aconteceu no dia 18 de maio de 2021, quando o Junior Barranquilla, da Colômbia, surpreendeu e triunfou por 2 a 1. Valencia e Edwin Cetre estufaram a rede, enquanto Abel Hernández descontou para o Tricolor. Desde então, foram onze vitórias e três empates, diante da torcida.