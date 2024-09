Flamengo para em goleiro do Peñarol; veja defesas milagrosas de Aguerre

Uruguaio faz grandes intervenções na vitória do Peñarol sobre o Rubro-Negro no jogo de ida das quartas da Libertadores

O goleiro uruguaio Washington Aguerre fez grandes defesas na vitória do Peñarol sobre o Flamengo no jogo de ida das quartas da Libertadores, no Maracanã. Confira!

