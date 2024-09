Ferreira treina, mas segue como desfalque no São Paulo

Atacante deve retornar somente no mês de outubro. Tricolor deve mandar um time reserva para enfrentar o Inter, no domingo

O São Paulo segue a preparação para o duelo com o Internacional, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (20), o treino do Tricolor contou com uma novidade. O atacante Ferreira participou das atividades na reapresentação do elenco após o empate em 0 a 0 com o Botafogo, pela Libertadores.

Ferreira deu mais um passo para voltar a jogar novamente pelo São Paulo. Ele está em tratamento de uma lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda, que o tirou de campo nos últimos sete jogos. Dessa maneira, ele segue como desfalque do Tricolor.