Ex-Santos, zagueiro boliviano curte ‘nova vida’ em paraíso no Caribe

Zabala rescindiu com o Peixe e seguiu para o Cancún, da Segunda Divisão mexicana

Campeão paulista sub-20 pelo Santos, em 2022, o xerife foi um dos principais destaques da campanha do título estadual, chegando a integrar o elenco principal, porém, sem espaço em partidas oficiais.

“A adaptação tem sido tranquila. Fui muito bem recebido por todos aqui. Por falar espanhol, consigo me comunicar facilmente. Dentro de campo, a primeira semana foi mais difícil, já que estava sem ritmo de jogo. Mas, depois disso, me senti mais adaptado”, explicou Zabala.

Após rescindir contrato com o Santos , em julho deste ano, o zagueiro boliviano Zabala viajou o continente para iniciar uma nova vida. E nada melhor do que um paraíso natural, local que recebe hordas de turistas durante todo o ano. Afinal, o jogador andino, agora, está no Cancún FC, da Segunda Divisão do México.

‘Processo complicado’, admite ex-jogador do Santos

Zabala, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo durante um amistoso entre Bolívia e Uzbequistão, em março de 2023, comemorou o retorno aos gramados. Na última terça-feira (10), no amistoso entre Louisville City e Cancún, nos Estados Unidos, o boliviano atuou os 90 minutos em uma partida pela primeira vez após a grave lesão. A equipe mexicana foi superada por 4 a 2.

“Foi um processo complicado. É uma lesão difícil de lidar, e é preciso ter muita paciência. Voltar a jogar os 90 minutos foi um alívio. Passa muita coisa pela cabeça durante a recuperação, principalmente o medo de se machucar novamente. Mas, com o tempo e ritmo de jogo, esses pensamentos negativos desaparecem – revelou o defensor.

Agora, no Cancún FC, time localizado em um paraíso do Caribe, Zabala está focado em ajudar a equipe a conquistar o acesso e o título da Segunda Divisão do futebol mexicano. Além disso, o zagueiro mantém o sonho de voltar a atuar pela seleção boliviana.