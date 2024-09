Ex-jogador xinga Tite após derrota para o Peñarol: ‘Corre do Flamengo’

Torcedores do Flamengo ficaram na bronca por conta da derrota para o Peñarol por 1 a 0 no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Um dele foi o ex-jogador Beto, campeão pelo time carioca, que culpou o técnico Tite pelo revés. Ele, aliás, xingou o treinador por mais de uma vez em uma de suas redes sociais.

“Vai tomar no c*. Vai se fud*r. Um treinador desses, safado, com um grupo desse e não sabe escalar o time. Vai tomar no c*, Tite. Corre do Flamengo, seu filho da put*. Jogadores quem ganham (muito dinheiro). Corre do Flamengo, Tite. Vai tomar no c*”, disse Beto, que jogou no Flamengo de 1998 a 2002, em sua conta no Instagram.