Ex-affair de Pelé relembra namoro e faz revelação sobre o Rei

Ex-affair de Pelé, Simone Carvalho, sucesso entre os anos de 1980 e 1990, relembrou o namoro com o Rei e revelou um desejo do ídolo brasileiro

Ao longo de sua vida, Pelé teve diversos romances com celebridades. Um de seus casos foi com Simone Carvalho, atriz que fez sucesso nos anos de 1980 e 1990. Afastada das novelas desde 1998, ela chamava a atenção pela beleza e sensualidade de suas personagens. Tamanho destaque mexeu com o coração do Rei.

Em entrevista ao programa ‘Domingo Record’, a antiga musa do entretenimento recordou o início do relacionamento com Pelé.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A gente se conheceu no baile de carnaval do (clube) Monte Líbano, a gente fazia o júri juntos, e lá começou um ‘tititi-tititi’, troca de telefones, e logo depois eu estava namorando com ele”, relembrou Simone.