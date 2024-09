Endrick ostenta relógio exclusivo em anúncio do casamento; saiba valor

Atacante do Real Madrid, Endrick exibiu um relógio exclusivo da marca Rolex; peça faz parte da coleção de Cristiano Ronaldo e Messi

Uma data especial pede um acessório diferenciado. E foi isso que Endrick fez no anúncio de seu casamento com Gabriely Miranda, divulgado na segunda-feira (16). O atacante do Real Madrid exibiu uma edição exclusiva de um relógio da marca Rolex.

Lançado em 2012, o modelo Rainbow Daytona possui bracelete de ouro, além de joias incrustradas nas cores do arco-íris. Os tradicionais números foram substituídos por safiras de diferentes tons do espectro para indicar o horário. A peça utilizada por Endrick também faz parte da coleção de Cristiano Ronaldo e Messi, segundo o consultor de relógios Iñigo Salaverria em declaração ao jornal espanhol Marca. O português, inclusive, foi fotografado utilizando um Rainbow Daytona em uma entrevista durante a Eurocopa de 2020.