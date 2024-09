Diretoria do Flamengo planeja reunião com Tite, mas descarta demissão

O Flamengo voltou a conhecer o amargo gosto da derrota como mandante na Libertadores após mais de cinco anos. E quis o destino – não ironicamente – que o fantasma fosse o mesmo da última vez: o Peñarol. O revés, aliás, complicou não só o sonho do inédito tetra continental, mas a harmonia no trabalho de Tite à frente da comissão também. Isso porque a diretoria rubro-negra deve se reunir com o técnico na reapresentação do time nesta sexta-feira (20), no Ninho do Urubu.

A reunião não tem qualquer associação com uma possível demissão do técnico, visto que a cúpula sequer considera, pelo menos por ora, tal possibilidade. O encontro tem como objetivo fazer uma análise mais profunda da derrota para o Peñarol e avaliar os próximos passos rumo à classificação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vale destacar que a permanência do técnico está garantida apenas por enquanto. Isso porque, ainda segundo apuração do Coluna do Fla, Tite pode se complicar no cargo em caso de eliminação no Uruguai. O Flamengo precisa vencer obrigatoriamente para seguir com chances de classificação à semifinal da Libertadores.