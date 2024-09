Destaque brasileiro do Al Ain, Erik projeta Mundial de Clubes

“Disputar o Mundial é uma oportunidade única, porque é uma competição que concentra as melhores equipes de cada continente. Agradeço a Deus por me conceder essa experiência na minha vida e com certeza darei o meu melhor para chegarmos o mais longe possível”, relatou.

O brasileiro marcou o gol do Al Ain no jogo de volta contra o Al Hilal na semifinal e tem chamado atenção por sua evolução nos Emirados Árabes, onde iniciou a quinta temporada em 2024/25. Disputando o Mundial de Clubes pela primeira vez na carreira, Erik afirma que é uma “oportunidade única” e quer avançar o máximo possível.

Em casa no primeiro jogo da competição, o defensor brasileiro ressalta que o Al Ain precisa impor seu ritmo de jogo e aproveitar a força que tem no Estádio Hazza Bin Zayed para avançar para a próxima fase do Mundial de Clubes. Quem vencer neste primeiro confronto, enfrenta o Al Ahly, do Egito, nas quartas de final.

“Nós mostramos a nossa força em casa na Champions Asiática, onde conseguimos grandes vitórias contra Al Hilal e Al Nassr. Temos que aproveitar isso e buscar iniciar o Mundial vencendo para avançar. Vamos propor o jogo desde o início, buscar atacar e aproveitar as oportunidades ofensivas, ainda mais por ser apenas um jogo, para garantir a vaga na próxima fase, se Deus quiser”, projetou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.