Cuello celebra ‘mínima vantagem’ e vê muito potencial no Athletico

Furacão supera obstáculos e, com gol de João Cruz no primeiro tempo, vence Racing pelo jogo de ida das quartas da Sul-Americana

Cuello celebrou a vitória do Athletico por 1 a 0 sobre o Racing, em Curitiba, pela ida das quartas de final da Sul-Americana. O Furacão superou obstáculos e, com gol de João Cruz no primeiro tempo, derrotou o time paraguaio. Confira!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.