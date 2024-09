Cruzeiro x Palmeiras (sub-20): onde assistir e escalações

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (20/9), às 21h30, no estádio do Independência, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A Raposa eliminou Grêmio nas quartas de final e Fortaleza na semi pra chegar a grande decisão; Já o Verdão, atual vice-campeão, bateu Santos e Athletico-PR para brigar novamente pelo título. O jogo de volta acontece no dia 30 de setembro, no Allianz Parque.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro terminou em sexto na classificação da primeira fase da competição com 11 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Além disso, marcou 43 gols e sofreu 29. Na fase eliminatória, a equipe mineira deixou para trás as equipes de Grêmio e Fortaleza. Aliás, o destaque da equipe é o meia Kaique Kenji, que marcou 11 gols em 19 partidas. Assim, a Raposa tenta conquistar seu quinto título na competição. O clube foi campeão em 2007, 2010, 2012 e 2017.