Cristiano Ronaldo e Talisca marcam, e Al-Nassr vence no Campeonato Saudita

Vitória por 3 a 0 sobre o Al-Ettifaq marca a estreia do técnico Stefano Pioli à frente da equipe do Robozão, que sobe na tabela da competição

O Al-Nassr não teve problemas para despachar o Al-Ettifaq pela quarta rodada do Campeonato Saudita. Nesta sexta-feira (20), fora de casa, a equipe contou com mais um gol de Cristiano Ronaldo para vencer por 3 a 0. Al-Najdi e o brasileiro Anderson Talisca completaram o marcador.

Foi a primeira partida do técnico Stefano Pioli, ex-Milan, no comando do Al-Nassr. Afinal, ele foi contratado para substituir o português Luís Castro, que foi demitido na última terça-feira por conta de maus resultados.

Com a vitória, o Al-Nassr foi à quarta colocação, com oito pontos. Al-Ittihad, Al-Hilal e o próprio Al-Ettifaq somam nove. No entanto, os dois primeiros ainda jogam na rodada.