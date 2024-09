Clube do Marrocos anuncia a contratação de Arthur, ex-Fluminense

O Wydad Casablanca, do Marrocos, anunciou, nesta sexta-feira (20), a contratação do jovem Arthur, de 19 anos. Assim, o meio-campista, do Fluminense, terá sua primeira oportunidade em atuar fora do Brasil e chega no último dia da janela de transferências do país africano.

Com a camisa Tricolor, o jogador chegou a atuar em 14 partidas, deu uma assistência e fez parte do elenco campeão Carioca e da Libertadores em 2023. No entanto, nesta temporada, não conseguiu se firmar entre os profissionais e se envolveu em algumas polêmicas.

A proposta do Wydad Casablanca foi no valor de 1,5 milhões de dólares (cerca de R$ 8,2 milhões) por 50% dos direitos econômicos do meia. Inicialmente, os marroquinos queriam contratá-lo por empréstimo. Eles ofereceram 300 mil dólares pela cessão, com opção de compra estipulada por 50% do jogador, porém optaram pela compra, em definitivo.