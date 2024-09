Braian Aguirre vive expectativa de estrear pelo Internacional

Novo lateral do Colorado ainda não foi relacionado. Argentino ainda ganhou a concorrência do volante Bruno Gomes na posição

O lateral-direito Braian Aguirre vive a expectativa de finalmente fazer a sua estreia pelo Internacional. Isso porque ele ainda não foi relacionado pela comissão técnica para jogos do Colorado. O cenário deve mudar já no embate seguinte da equipe, o confronto com o São Paulo, no próximo domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. Mesmo assim, a tendência é a de que ele comece como opção no banco de reservas.

Desde a confirmação da sua chegada, ele perdeu duas partidas da equipe. Havia uma esperança que o jogador já estivesse entre os relacionados no último compromisso, a vitória por 3 a 0 sobre o Cuiabá, na última segunda-feira (16), no Beira-Rio. Tal situação não ocorreu, pois a comissão técnica priorizou que Aguirre passasse por um processo de aprimoramento físico. Afinal, ele perdeu algumas atividades no Lanús, seu antigo clube, por conta de uma lesão muscular.