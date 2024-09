Botafogo PB x São Bernardo: onde assistir, escalações e arbitragem

Onde assistir O canal Nosso Futebol transmite ao vivo no YouTube. A partida está marcada para as 20h (de Brasília).

O Botafogo-PB receberá o São Bernardo, de São Paulo, em duelo válido pela quarta rodada dos quadrangulares do Brasileirão Série C. O confronto será no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

Como chega o Botafogo-PB

O Botafogo está na lanterna do Grupo B, com apenas um ponto conquistado, logo atrás do Tigre, que aparece em terceiro, com quatro pontos. Volta Redonda, do Rio de Janeiro, e Remo lideram, com cinco pontos cada.

Como chega o São Bernardo

O time paulista venceu o Botafogo em duas oportunidades no Primeiro de Maio durante a Série C, na primeira fase e no quadrangular, ambas por 1 a 0. Assim, o Tigre foi o primeiro a vencer, depois de perder para o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, por 3 a 1, e empatar com o Remo no ABC Paulista, por 2 a 2.

VOLTA REDONDA x REMO

4ª rodada do Grupo A – Quadrangular final da Série C

Data e horário: 21/09/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Almeidão – João Pessoa (PB)

BOTAFOGO PB: Dalton; Lenon, Douglas, Romércio e Rafael Furlan; Lídio, Thallyson, Pedro Ivo (Vinícius Leite) e Bruno Leite; Jô e Henrique Dourado. Técnico: Evaristo Piza

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hélder Maciel, Augusto (Alan Santos) e Rafael Forster (João Ramos); Hugo Sanches, Romisson Lino, Wesley Dias (Rodrigo Souza) e Davi Gabriel; Kauã Jesus, Kayke e Lucas Tocantins. Técnico: Ricardo Catalá

Árbitro:Gustavo Ervino Bauermann (PR) Assistentes:Henrique Neu Ribeiro (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)