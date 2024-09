Betinho Marques: Quem dera o Galo passar de ano no 3º bimestre

Após 51 jornadas, o ano de 2024 atleticano começou com a insatisfação da Massa com o treinador Luiz Felipe Scolari. O pentacampeão mundial ficou apenas por dez pelejas, nas outras 41 partidas Milito comandou o Atlético. Com 54,9% de aproveitamento no ano, neste momento, para ter aprovação, ao contrário das medições das escolas tradicionais, 60% não são a garantia de alegria. Milito com 41 jogos tem praticamente o mesmo aproveitamento do Atlético na temporada, são 54,4% de eficiência.

O problema – A Defesa “eletrocardiograma”

Com Gabriel Milito, o Galo sofreu 50 gols em 41 jogos. Uma média de 1,22 gol/jogo. A proposta inicial do treinador argentino rompeu e encantou inicialmente o torcedor, afinal, o Galo ia para cima, jogava com a posse da pelota e na primeira dezena de jogos tudo funcionava, havia gols e criatividade.

No entanto, no jeito Milito havia um contraponto ao resultado de sucesso atleticano recente de 2021 que passava por uma solidez do sistema defensivo. Com menos de um gol sofrido por jogo naquela épica temporada, o Galo se acostumou a ser pouco vazado. Até mesmo o questionável Felipão de 2023 teve na sua era, como maior mérito, a defesa ajustada, inclusive, foi a melhor do BR23. Mas o jeito de jogar do gaúcho não agradava.