Autor de gol do Peñarol, contra o Flamengo, faz sincera confissão

Após o término da partida onde o Peñarol bateu o Flamengo por 1 a 0, na Libertadores, o atacante Javier Cabrera não hesitou em fazer uma espécie de “confissão”. Isso porque o camisa 7 do time uruguaio admitiu que a finalização que resultou no seu gol não saiu exatamente como ele planejou.

Quando ele raciocinou o que ia fazer depois do passe de Maxi Silvera, a ideia era de bater no canto contrário do goleiro Rossi. Porém, nada que o incomode diante do fato da bola ter, no fim das contas, balançado as redes do Maracanã.