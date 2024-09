Ancelotti elogia foco de Endrick no Real Madrid: ‘Fala pouco e trabalha muito’

Após marcar seu primeiro gol pelo Real Madrid em uma Champions League, Endrick chamou a atenção do mundo do futebol e também do técnico Carlo Ancelotti. De acordo com o treinador, o brasileiro, de 18 anos, fará um caminho natural para ser titular da equipe merengue no futuro. Ele também destacou que pode dar algumas chances para o jovem iniciar algumas partidas.

“Ele será titular em um dos próximos jogos. É o seu futuro: vai ser titular do Real Madrid em muitas partidas. Pela qualidade que tem, isso é bastante óbvio. É um garoto muito humilde, que fala muito pouco e trabalha muito. Gosto muito disso”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No momento, o brasileiro enfrenta enorme concorrência, com Vinicius Junior, Mbappé e Rodrygo entre os principais nomes do sistema ofensivo. Mesmo assim, com apenas 20 minutos de jogos oficiais, o atacante já estufou a rede em duas oportunidades. Assim, contra o Valladolid, pelo Campeonato Espanhol, e diante do Stuttgart, da Alemanha, pela Champions.