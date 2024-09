Alisson é dúvida para duelo do Liverpool com o Bournemouth pela Premier League

O Liverpool pode ter um desfalque importante diante do Bournemouth, neste sábado (21), às 11h (de Brasília), no Anfield, pela quinta rodada da Premier League. Trata-se do goleiro brasileiro Alisson, que teve dores musculares e não participou dos treinos nos dois dias após o triunfo sobre o Milan, pela Champions League.

“Alisson ainda é dúvida se ele puder treinar hoje, mas vamos esperar. Se ele não puder, provavelmente não vai jogar também. Ele tem um pequeno problema com um dos seus músculos e avaliamos se o jogo de amanhã será muito cedo ou não. Acho que não veio do jogo do Milan”, explicou o técnico Arne Slot, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Aconteceu antes, mas, depois da partida, ele sentiu cada vez mais. Agora temos que ver se ele estará pronto para estar no gol amanhã ou se teremos que aguardar mais alguns dias”, completou.