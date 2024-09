Agora no Fluminense, Mano tem bom retrospecto contra o Botafogo

Após vencer a primeira partida das quartas da Libertadores, o Fluminense agora muda a chave para o clássico com o Botafogo. O clube precisa da vitória para sair da situação incômoda da tabela de classificação. Assim, o time e Mano Mezes podem contar com o histórico positivo do treinador diante do rival em sua carreira.

Mano Menezes já enfrentou o Botafogo em 25 ocasiões. Destas, 21 pelo Brasileirão e quatro pela Copa do Brasil. Até o momento, são 10 vitórias do treinador, 10 empates e cinco triunfos do rival. O clube alvinegro, aliás, está no top 10 de equipes mais vencidas por Mano Menezes.