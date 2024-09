Adidas homenageia o Rio Grande do Sul com camisa especial

Empresa de material esportivo, Adidas lançou uma camisa especial em homenagem ao Rio Grande do Sul, que comemora o Dia do Gaúcho nesta sexta

No Dia do Gaúcho, a Adidas anunciou uma homenagem especial para o Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (20), a empresa de material esportivo colocou à venda uma camisa em apoio ao estado, que ainda se recupera de uma série de inundações ocorridas entre abril e maio deste ano.

Com edição limitada, a camisa é predominantemente branca, mas com faixas nas cores da bandeira do Rio Grande do Sul (verde, vermelho e branco) na altura do peito. Além disso, o modelo conta com um escudo no formato do mapa do Brasil. Serão 5.570 peças disponíveis. O número remete a quantidade de munícipios brasileiros e tem ligação com a frase “juntos pelo Sul”, bastante utilizada nos momentos mais críticos da enchente.