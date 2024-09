‘Mistão’ do São Paulo mantém time vivo no Brasileiro e dá opções à Zubeldía

O São Paulo deve ter um time com muitos reserva neste domingo (22/9), no Morumbis, para o duelo contra o Internacional, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Visando poupar seus principais jogadores para o duelo contra o Botafogo, pela Libertadores, o técnico Luis Zubeldía vai apostar no ”mistão”. Contudo, o treinador já provou que esta equipe também pode entregar resultados.

Desde que o Tricolor passou a se dividir com os mata-matas da Libertadores e da Copa do Brasil, Zubeldía lançou o ”mistão” em cinco partidas. Venceu três e perdeu duas. Os revés aconteceram para Fortaleza e Palmeiras, fora de casa. Contudo, o Tricolor conseguiu vencer, mesmo com reservas, Vitória e Atlético Goianiense no Morumbis, além do Cruzeiro, no Mineirão. O aproveitamento nessas partidas, de 60%, é superior ao aproveitamento geral do time no Brasileiro, de 56%.