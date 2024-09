‘A Fazenda 16’: Zé Love protagoniza novo barraco em reality

Uma publicação compartilhada por Zé Love (@zelove9)

Zé Love vira o centro das confusões em ‘A Fazenda 16’

Esta é a terceira confusão de Zé Love dentro do reality, que começou na segunda-feira (16). Além do episódio desta sexta, o ex-jogador já havia se estranhado com o ator Sacha Bali. Durante atividades diárias dentro da fazenda, Zé questionou a postura de Sacha, que retrucou. Os dois então iniciaram um bate-boca tenso, porém sem maiores consequências.