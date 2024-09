Zubeldía vê sofrimento do São Paulo como normal após empate: ‘Isso é Copa’

Treinador admitiu que estratégia não deu 100% certo, mas acredita em classificação no Morumbis, ao lado da torcida Crédito: Jogada 10

O São Paulo sofreu, mas conseguiu segurar o empate sem gols contra o Botafogo nesta quarta-feira (18/9), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Após a partida, o técnico Luis Zubeldía admitiu que o Tricolor teve problemas durante a partida, mas valorizou o resultado. Agora, o Tricolor decide a vaga no Morumbis. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Tivemos dificuldades de reter a bola por conta da pressão deles. Essa adaptação veio mais no segundo tempo. Os jogadores deles podem driblar e criam jogadas individuais. É Copa, se sofre e é assim. Tivemos compromisso, sofremos. Felicito a equipe pelo o que fizeram. No segundo tempo, estivemos melhor ordenados, depois melhoramos no jogo”, disse Zubeldía.

Para o duelo contra o Botafogo, Zubeldía tentou repetir o esquema que deu certo contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro. Mas acabou não dando certo e o São Paulo foi pressionado para trás. Além disso, o Tricolor marcou apenas um gol nos últimos cinco jogos e preocupou a comissão técnica. Zubeldía vê sofrimento normal em noites de Libertadores Por fim, o treinador admitiu que a estratégia não deu 100% certo, mas valorizou o sofrimento, algo comum em Libertadores. “Nós sabíamos que, se não poderíamos reter a bola, com os três zagueiros e fazer dois contra um por dentro, encontrando Willian ou Lucas, teríamos dificuldades. Apesar das situações de gol no primeiro tempo, defendemos bem. Isso é Copa Libertadores. Eles foram melhores no primeiro tempo, mas para mim se trata de correr bem o campo e cuidar da bola. Como não tivemos a bola, tivemos de correr”, falou o treinador, que prosseguiu.