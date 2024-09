Yamal faz marca impressionante, mas Barcelona perde para o Monaco na estreia na Champions

Jogando no Luís II, Catalães ficam com jogador a menos desde os dez minutos e perdem o 100% de aproveitamento na temporada Crédito: Jogada 10

Muito prejudicado pela expulsão de Eric García com menos de dez minutos, o Barcelona perdeu o 100% de aproveitamento na temporada ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Monaco, nesta quinta-feira (19), na estreia das equipes na fase de Liga da Champions – já em novo formato em 2024/25. Akliouche e Ilenikhena fizeram os gols do time do Principado no estádio Luís II, em Mônaco. A partida também contou com marca histórica do craque Lamine Yamal, aliás. Aos 17 anos e 68 dias, ele se tornou o segundo jogador mais jovem a fazer gol em jogos da Liga dos Campeões. Fica atrás apenas do próprio companheiro Ansu Fati, que fez com 16 anos e 40 dias. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jogos do Monaco na fase de Liga da Champions 2/10 – Dínamo Zagreb (fora)

Assim, não demorou para que o time da casa abrisse o placar. Akliouche fez uma linda jogada após dominar do lado direito do campo e carregou com o pé esquerdo – seu preferencial. Ele cortou para o meio, passando entre três defensores (que marcavam à distância), e chutou cruzado, no canto: 1 a 0. Mas o Barcelona tem Lamine Yamal. O craque recebeu pela direita e, mesmo com Lewandowski livre, optou pelo chute de esquerda, em finalização semelhante à de seu rival minutos antes. O goleiro Kohn nada pode fazer, com o Barça igualando o marcador no Luís II. Na etapa final, o técnico Adi Hütter apostou no jovem Ilenikhena, de 18 anos, que marcara no amistoso entre as equipes na pré-temporada (goleada do Monaco por 3 a 0). E deu certo. Ele entrou aos 14′ e, dez minutos depois, marcou o gol da vitória do time da casa. O francês recebeu do brasileiro Vanderson, teve espaço e tempo para definir, de esquerda. Ter Stegen bem que tentou, mas não conseguiu evitar a derrota do time catalão na estreia na Champions.

Próximos passos Com a vitória, o Monaco fica em 12º, sendo um dos 15 times que venceram na primeira rodada. O time do Principado volta a campo no domingo (22) para receber o Le Havre, pela quinta rodada da Ligue 1, onde a equipe surge na terceira posição, dois pontos atrás do líder PSG. O Barcelona, por sua vez, visita o Villarreal, pela sexta rodada de La Liga, também no domingo. Os catalães aparecem na primeira posição do Campeonato Espanhol, com 15 pontos (100% de aproveitamento). Já na Champions, o time de Hansi Flick é o 24º, com zero ponto e -1 de saldo. MONACO 2 x 1 BARCELONA 1ª rodada da fase de Liga da Champions 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 19/09/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Luís II, em Monaco (FRA)

Monaco: Kohn; Singo, Kehrer, Salisu e Vanderson (Mawissa Elebi, 43’/2ºT); Câmara (Golovin, intervalo), Zakaria, Akliouche, Minamino (Balogun, 24’/2ºT) e Bem Seghir (Caio Henrique, 24’/2ºT); Embolo (Ilenikhena, 14’/2ºT). Técnico: Adi Hütter.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí (Sergi Domínguez, 35’/2ºT), Iñigo Martínez e Baldé (Ansu Fati, 43’/2ºT); Casado, Eric García, Yamal (Gerard Martín, 35’/2ºT), Pedri (Pablo Torre, 39’/2ºT) e Raphinha; Lewandowski (Ferrán Torres, 35’/2ºT). Técnico: Hansi Flick.

Gols: Akliouche, 15’/1ºT (1-0); Lamine Yamal, 27’/1ºT (1-1); Ilenikhena, 25/2ºT (2-1);

Árbitro: Allard Lindhout (HOL)

Auxiliares: Rogier Honig (HOL) e Patrick Inia (HOL)

VAR: Dennis Johan Higler (HOL)

Cartões Amarelos: Ben Seghir, Câmara (MON); Iñigo Martínez, Hansi Flick (técnico), Baldé, Raphinha (BAR)

Cartão Vermelho: Eric García, 9’/1ºT (BAR)