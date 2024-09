Você sabia que Memphis Depay tem hábitos curiosíssimos? Veja aqui

Atualmente, Memphis convive com o status de “popstar”, mas o início da sua trajetória foi cercado de dificuldades financeiras e emocionais. O GE pesquisou curiosidades envolvendo o extracampo do novo atacante do Corinthians. Veja abaixo.

2 – Tatuagens de Memphis Depay

O rosto do leão em suas costas, não é a única tatuagem que o atacante tem no corpo. São pelo menos mais quase outras cinquenta. Uma das que ele considera mais especiais, é um pequeno círculo presente em seu punho. Uma homenagem ao seu grupo de amigos próximos, que representa uma família para o atacante.

3 – Conexão com o Brasil

Ainda no âmbito das tatuagens, outra que também é representativa envolve o Brasil. Isso porque, após ele disputar a Copa do Mundo de 2014, em terras tupiniquins, registrou em sua pele, a imagem do Cristo Redentor. Em ocasiões anteriores, já demonstrou sua admiração pelo futebol e cultura brasileira. Por exemplo, em 2021, com uma postagem no Instagram, o atacante vestia a camisa da Seleção Brasileira e ouvia o funk “Amor ou Litrão”, de Petter Ferraz e Menor Nico. Depay é amigo de Daniel Alves e Neymar. Bem como fã assumido de Ronaldinho Gaúcho e conta com os serviços de uma chef de cozinha brasileira. Em sua apresentação como jogador do Corinthians, o holandês disse que