Vitória Rachel faz projeção do mata-mata no Campeonato Chileno Feminino

Na primeira experiência fora do futebol brasileiro, a goleira Vitória Rachel vive um momento especial. Isso porque, com atuações seguras e decisivas, ela contribuiu para o triunfo do Everton, por 3 a 0, sobre o Sports Antofagasta.

O resultado em questão garantiu a classificação da equipe para as quartas de final do Campeonato Chileno Feminino. O marcador levou a representação de Viña del Mar a fechar a fase inicial em oitavo lugar, acumulando 24 pontos na tabela. Algo que, inegavelmente, fez com que a atleta de 23 anos demonstrasse toda sua empolgação com o feito: