Vasco pode ter semana facilitada em Minas Gerais; entenda

O Vasco pode ter boas notícias dependendo do resultado do sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil. O evento, que ocorre na sexta-feira (20), na sede da CBF, pode facilitar a logística do Cruz-maltino para os compromissos entre o fim de setembro e o começo de outubro.

Afinal, a equipe carioca encara o Cruzeiro, fora de casa, pela 28ª rodada do Brasileirão, e, entre três a quatro dias depois, enfrentará o Atlético pela semifinal da Copa do Brasil. O que resta saber ao Vasco é onde será este duelo.

Assim, o sorteio da Copa do Brasil de sexta tirará essa dúvida. Caso o Galo seja sorteado para mandar o primeiro jogo, o Cruz-Maltino já poderia permanecer em solo mineiro, já que enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, no domingo (29). Assim, o clube economizaria nas despesas que envolvem viagens interestaduais e evitaria maior desgaste dos atletas.