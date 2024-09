Trânsito, logística e esquema de segurança: tudo que você precisa saber para Flamengo x Peñarol

As torcidas de Flamengo e Peñarol alimentam um grau de rivalidade capaz de causar aversão uns aos outros. Brasileiros e uruguaios protagonizam cenas hostis sempre que se esbarram e, em casos, terminam em tragédia – como ocorreu no último encontro no Rio, em 2019. Os clubes, portanto, decidiram se reunir com a Polícia Federal do Estado e com o Consulado do Uruguai na cidade para adotar medidas de seguranças para o duelo desta quinta-feira (19), no Maracanã.

A equipe de reportagem do ‘Jogada 10’ preparou uma matéria especial com todas informações de segurança e deslocamento aos torcedores que vão ao Maracanã. O jogo entre Flamengo e Peñarol, pela ida das quartas de final da Libertadores, está marcado para as 19h (de Brasília).

As diretorias dos clubes se reuniram com a Polícia Federal do Rio de Janeiro e com o Consulado do Uruguai na cidade nos últimos dias. A preocupação tinha como centro justamente as cenas lamentáveis, que culminaram na morte de um rubro-negro, protagonizadas pelas torcidas adversárias em uma praia na Zona Sul, em 2019. Além disso, o duelo também contara com esquema de trânsito especial da CET-Rio.